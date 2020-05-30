Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса

Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".

"Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать", — рассказал он.

Ларичев подчеркнул, что маски также эффективны в борьбе с распространением вируса, поскольку он распространяется в виде капель, которые вылетают при чихании, кашле и разговоре, и маска задерживает эту жидкость. В то же время он напомнил, что респираторы плотнее сидят на лице.