Трамп призвал привлечь Национальную гвардию, пока не поздно протесты в США
Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров, представляющих Демократическую партию, задействовать Национальную гвардию для предотвращения беспорядков, пока не стало поздно.
Other Democrat run Cities and States should look at the total shutdown of Radical Left Anarchists in Minneapolis last night. The National Guard did a great job, and should be used in other States before it is too late!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020
"Поздравляю Национальную гвардию с отличной работой, которую они сделали незамедлительно по прибытии в Миннеаполис. Левые анархисты "Антифа" [движение американских антифашистов], как и многие другие, были быстро остановлены, - отметил Трамп в воскресенье в Twitter. - Это должно было быть сделано мэром [демократом Джейкобом Фрейем] в первую ночь [протестов], и проблем бы не было".
"Другие демократы, возглавляющие штаты и города, должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены левые радикальные анархисты в Миннеаполисе прошлой ночью. Нацгвардия проделала отличную работу и должна быть использована в других штатах, пока не стало слишком поздно", - заявил президент США.
В то же время глава государства обвинил "лживые СМИ" в "разжигании ненависти и анархии".
Трамп практически всю неделю критикует мэра-демократа Миннеаполиса за, по его мнению, запоздалое реагирование на ситуацию в городе. Президент даже называл мэра "левым радикалом" и охарактеризовал его как слабого руководителя. Фрей в ответ также подверг критике главу Белого дома.
Части американской Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных сил) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. По решению президента США Нацгвардия также может быть использована для поддержки вооруженных сил, в том числе за пределами страны.