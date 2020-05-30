Житель турецкой Коньи арестован за то, что присылал на электронную почту Общества Гранта Динка (названо в честь главного редактора армянской газеты «Агос» - ред.) письма с угрозами, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, этот гражданин Турции, узнав от своей азербайджанской подруги, с которой познакомился в интернете, о зверствах, совершенных армянами в отношении азербайджанцев в оккупированном Карабахе, счел, что не может остаться безучастным и решился на такой шаг.

О том, что им поступают угрозы, Общество Гранта Динка сообщило на своей странице в Твиттере. Согласно заявлению армянской организации, письма с угрозами поступили им 27 и 28 мая. Общество призвало государственные органы Турции принять меры в связи с атмосферой «растущей в последнее время ненависти».

Прокуратура Стамбула начала проверку и вскоре антитеррористическим подразделением полиции в Конье был задержан гражданин H.A., который посылал письма с угрозами.