Ученые: Горячий чай может вызвать рак

Неправильное употребление чая может привести к риску развития онкологических заболеваний. Так считают иранские ученые, которых цитирует Live24.

Эксперты утверждают, что одна чашка горячего напитка в день повышает риск развития рака пищевода, а если его температура варьируется в пределах 65-69 градусов, то риск увеличивается.

Они подчеркивают — оптимальная температура чая должна составлять 56—60 градусов.

Также нужно всегда сливать первую заварку чая и открывать крышку при приготовлении напитка, чтобы не скапливался водяной пар, добавляет диетолог из Тайваня Чжан Сылань. Он также советует покупать только органический чай.