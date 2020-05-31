Массовые беспорядки в Чикаго: есть убитые и раненые

Один человек погиб, еще пять получили огнестрельные ранения в ходе протестов в Чикаго (штат Иллинойс), вспыхнувших из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом в воскресенье сообщила телекомпания NBC со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, 240 человек были задержаны, более 20 полицейских получили травмы в столкновениях с демонстрантами.