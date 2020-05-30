Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских детей
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила детей страны с 1 июня - Международным днем защиты детей.
Поздравление было опубликовано на странице Мехрибан Алиевой в социальной сети Instagram.
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Balaca soydaşlarımızı 1 İyun - Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! Bütün balalara möhkəm cansağlığı, sevgi, sevinc, xoşbəxt gələcək arzulayıram! ⠀ Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!
«Искренне поздравляю наших маленьких соотечественников по случаю 1 Июня - Международного дня защиты детей! Желаю всем детям крепкого здоровья, любви, радости, счастливого будущего!», - написала первый вице-президент.