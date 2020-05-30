Россия согласилась перенести встречу ОПЕК+, запланированную на 9—10 июня, на неделю раньше — на 4 июня. Об этом сообщает Reuters.

Ссылаясь на три источника в организации, издание пишет, что с предложением провести заседание на неделю раньше выступил Мухамед Аркаб — глава Минэнерго Алжира, который в этом году председательствует в ОПЕК.

Напомним, новое соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и будет действовать с 1 мая до апреля 2022 года. Соглашение предусматривает, что в течение мая и июня текущего года снижение добычи нефти составит 9,7 млн барр. в сутки, с июля — 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.