Натик Гусейнзаде, отдел спорта 02:05

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, известный специалист, лучший тренер мира по итогам 2012 года Фирдовси Умудов в эфире телеканала Real TV рассказал о жизни борцов в период карантина, а также ответил тем, кто в последнее время пытается оклеветать его, придумывая ложные обвинения.

- В период, когда спортсмены были на пике своей формы, случилась пандемия коронавируса. Как сейчас обстоят дела в борьбе? - Федерация борьбы Азербайджана (AGF) постоянно поддерживает связь со спортсменами, интересуется их бытом, здоровьем, питанием, тренировочным процессом. Глава AGF Намик Алиев несколько раз в режиме онлайн общался с президентом Всемирного объединения борьбы (UWW) Ненадом Лаловичем. 19-20 июня будут очередные обсуждения. У Намика Алиева есть некоторые предложения, которые, думаю, будут учтены руководством UWW.

- Есть надежда, что ситуация исправится и соревнования возобновятся? - Конечно, никто не ожидал, что такие соревнования, как Олимпиада, чемпионат Европы по футболу и другие важные турниры, будут отменены. Сейчас ведутся обсуждения. Важно, чтобы спортсмены старались сохранить свою форму, следовали правилам и рекомендациям. У нас есть спортсмены, которые в данный момент находятся за рубежом. По приезде в Баку они будут протестированы. И только после этого можно будет говорить об их участии в соревнованиях. - Спортивная общественность смогла справиться с социальной ответственностью, которая была возложена на всех в период карантина? - Азербайджанский народ всегда проявлял солидарность. Спортсмены, как всегда, поддержали призыв президента страны Ильхама Алиева. Мы, в свою очередь, оказывали помощь малообеспеченным семьям, интересовались их проблемами. Это долг каждого азербайджанца.

Благодаря рациональным и прогрессивным решениям главы государства, рекомендациям и поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также благодаря нашей солидарности пандемия не распространилась в Азербайджане. Это очередной успех нашей страны. Азербайджан стал примером в борьбе с коронавирусом для других стран. В то время как крупнейшие государства мира не знали, как бороться с этой напастью, президент Азербайджана предпринял превентивные меры, которые позволяют нашей стране справляться с этой бедой, что подтверждает и Всемирная организация здравоохранения. - Есть такая категория людей, которые любят бросать тень на успехи других. В последнее время они вновь активизировались, в данном случае с целью оклеветать вас… - Да, подобные попытки бывают не только в отношении меня, но и других представителей спортивного мира, да и просто успешных людей. Им хочется запятнать тех, кто верны государству. Такие люди являются азербайджанцами лишь на словах. Я не считаю их нашими соотечественниками. Они работают на определенные маргинальные группы, на тех, кто продал свою землю, свою страну, свою родину. К сожалению, в Азербайджане есть те, кто служит пятой колонне. Они при каждой удобной возможности готовы очернить наших национальных героев, шехидов, спортсменов, всех тех, кто прославляет Азербайджан. Они оскорбляют таких людей, как Рамиль Сафаров, Мубариз Ибрагимов. Но им не удастся совершить задуманное. Из-за таких людей – продажных изменников - Азербайджан мог бы быть стерт с лица земли, если бы к власти не пришел общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Наше государство заботится о своих гражданах и уделяет внимание всем сферам жизни – ветеранам Карабаха, семьям шехидов, беженцам и вынужденным переселенцам, спорту, культуре, искусству… И это благодаря политике главы государства Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Однако некоторых это очень раздражает. Я их знаю. Продажные люди. Они звонят мне и пытаются спровоцировать. Я верю в верховенство закона и не поддаюсь на эти провокации. Рано или поздно они ответят перед законом и будут наказаны. Те, кто ведут очернительную кампанию, должны знать, что мы не слабеем, а, наоборот, становимся сильнее, сплачиваясь вокруг нашего президента. - При этом в этой истории вы получили большую поддержку народа, люди встали на вашу сторону… - Всем, кто меня поддержал, выражаю благодарность. Мне звонили и писали даже из-за границы, беспокоились обо мне. Это еще раз показывает нашу силу, а сила – в единстве.

Они распространяют дезинформацию, что на меня открыто уголовное дело. Кто бы ни был – я или кто-то другой, - если виноват, то должен понести наказание. Президент не раз говорил, что никто не имеет права нарушать закон, независимо от занимаемой должности и личных связей. - Терпение в отношении этих людей не может быть безграничным… - Верно. Когда мы не отвечаем на эти выпады, проявляя свои культуру и воспитание, они думают, что мы их боимся, и становятся еще наглее. Я не только спортсмен, но и офицер. Я могу сдерживать свои эмоции. Не раз говорил: если кому-то нужно, пусть приходит в борцовский зал. Я им там все объясню. В таком случае им не поможет даже скорая помощь…

Подобного рода провокации бессмысленны. Кстати, я также хочу поблагодарить за поддержку представителей СМИ. Такие вещи были всегда. Например, пару лет назад никому не известный человек, представленный как спортсмен национальной команды, был выведен в эфир на одном из интернет-каналов и озвучивал в наш адрес лживые обвинения. Потом он признал, что это был заказ, и извинился. Все это направлено на то, чтобы спровоцировать меня на какие-то ненужные действия и предоставить тем самым козырь нашим ненавистникам. Но этого не будет. Если я дошел до такого уровня, то значит могу управлять эмоциями.