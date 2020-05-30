В турнире в честь Дня защиты детей более 700 участников

Сегодня, в Международный день защиты детей, при поддержке омбудсмена, Федерации киберспорта Азербайджана, Министерства молодежи и спорта и Министерства связи и высоких технологий будет организовано соревнование по игре Fortnite.

Для участия в турнире, который будет проходить по системе «дуо» (парные команды), зарегистрировались уже более 700 человек. Соревнование также имеет отборочный статус к Национальной лиге по Fortnite, стартующей в июне. Лучшие пять команд получат прямую путевку в элитную лигу. Всего же в чемпионате планируется участие 32 команд, которые будут представлять различные регионы Азербайджана.

Возвращаясь к сегодняшнему турниру, стоит сказать, что за его перипетиями можно будет наблюдать на канале Gaming League Azerbaijan в Twitch.

Также следить за развитием событий можно на страницах Gaming League Azerbaijan в Instagram и Facebook.