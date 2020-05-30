Ученые открыли сверхрезервы самовосстановления организма

Оказалось, что этот путь тесно связан с гликолизом, процессом превращения глюкозы в энергию. Когда мы получаем травму, организм "придерживает" использование глюкозы для выработки энергии, а вместо этого использует ее для починки поврежденных тканей. Тело как будто включает "план Б": в ходе распада глюкозы образуются необычные молекулы, которые направляются не в митохондрии, а прямиком на ремонтные работы.

Потенциально организм мог бы справиться с самовосстановлением не хуже любого врача. Но есть целых два "но". Во-первых, наши тела "закрываются на ремонт" совсем не охотно. А во-вторых, если это и происходит, то организм все равно старается как можно скорее вернуться в обычный режим, даже если травмы. Это продиктовано законами естественного отбора: в далеком прошлом наши предки не могли тратить всю энергию на выздоровление, так как им приходилось постоянно охотиться или убегать от врагов. Поэтому все само починки производились по минимуму, лишь бы человек был в состоянии передвигаться. Но теперь времена изменились, мы можем позволить себе куда большую физическую расслабленность, а вот терять качество жизни из-за болезней внутренних органов совсем не хочется. Но где получить глюкозу и избежать лишнее потребление сахара?

Говорим «Нет»

Сахароза и мальтоза – чистый сахар – пустые калории, быстрый или чистый углевод, не содержащий никаких полезных веществ.

Где присутствуют?

Белый сахар-песок, рафинад – 99 %. В овощах и фруктах, кстати, он тоже содержится, особенно в свекле, моркови, персике, дыне и груше. И все же рекордсмены – пирожные, мороженое, торты и белые сладкие булочки.

Говорим «Да»

Глюкоза. Без нее не способен выжить ни взрослый, ни детский организм. Это как топливо для клеток. Фразы, вроде «я устал», «у меня нет сил», говорят о том, что в организме маленького или взрослого снизился уровень глюкозы.

Где берем?

Глюкоза содержится в ягодах, фруктах и овощах. Очень много ее в винограде, черешне, вишне и малине. При необходимости в глюкозосодержащих напитках.