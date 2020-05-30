Дочь мэра Нью-Йорка арестовали за участие в протестах

25-летняя девушка, отмечает источник телеканала, была задержана вместе с сотней других демонстрантов на пересечении 12-й улицы и Бродвея в Манхэттене. Сообщается, что митингующие забросали сотрудников полиции неизвестными предметами. Предупреждения правоохранителей на них не действовали.

Кьяре де Блазио, как уточняется, предъявили обвинения в хулиганстве.

Согласно данным Associated Press, всего в результате массовых беспорядков, охвативших сразу несколько американских штатов, арестованы около 4,1 тыс. человек. В нескольких крупных городах, в том числе в Атланте (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Денвере (штат Колорадо), Сиэтле (Вашингтон), Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (штат Калифорния) был введен комендантский час. Чтобы утихомирить разбушевавшихся демонстрантов власти 15 штатов, а также Вашингтона и округа Колумбия задействовали 5 тыс. силовиков из национальной гвардии.