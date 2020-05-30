Сотрудники Бардинской прокуратуры и полиции при участии судебно-медицинского эксперта на основе поступившей в ночь на 1 июня информации об обнаружении двух тел в селе Алачадырлы данного района провели осмотр места происшествия.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Азербайджана, проводятся соответствующие экспертизы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 1 июня около трех часов ночи житель села Алачадырлы Тогрул Зейналлы на почве конфликта выстрелил из охотничьего ружья в свою мать Назиру Зейналову, затем в 200 метрах от дома выстрелил в сестру Амину Зейналову и скрылся с места происшествия.

Продолжаются мероприятия по привлечению подозреваемого в совершении преступления Т.Зейналлы к следствию, всестороннему и объективному расследованию дела.