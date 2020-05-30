Шестой день протестов в США: тысячи задержанных, вандализм и мародерство
В США шестой день продолжаются беспорядки, в которые переросли акции протеста против полицейского произвола после гибели от рук полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Согласно данным Associated Press, за шесть дней беспорядков задержаны не менее 4 100 человек. В одном Лос-Анджелесе почти тысяча задержанных. В Нью-Йорке – около 800. В Хьюстоне – 500. Есть погибшие, в том числе и сотрудники полиции. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни участников протестов и сотрудников полиции, среди пострадавших есть тяжелораненые.
Во многих американских городах мирные протесты переросли в акции вандализма и мародерство. Протестующие громили и грабили магазины, оказавшиеся у них на пути, поджигали машины, пишет NEWSru.co.il.
В более 40 городах США введен комендантский час, в 15 штатах и в Вашингтоне задействована Национальная гвардия.
Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, сотрудники Секретной службы США увели американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома. Полиция пыталась оттеснить демонстрантов от Белого дома, пока участники протестов бросали в правоохранителей бутылки с водой и петарды. Толпа подожгла историческую Церковь всех президентов на площади Лафайет недалеко от Белого дома, однако пожар удалось потушить.
В Миннеаполисе в толпу демонстрантов въехал грузовик, однако никто не пострадал. Водитель задержан, ему предъявлены обвинения. Правоохранительные органы Миннесоты заявляют, что среди зачинщиков и участников протестов есть представители неонацистских организаций.
В Нью-Йорке протестующие перекрыли движение транспорта на Манхэттене. Полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов.
Поступали также сведения о беспорядках в Лос-Анджелесе, Бостоне, Атланте, Хьюстоне, Далласе, Лас-Вегасе, Детройте, Луисвилле, Майами, Денвере и других городах. В ряде городов полиции пришлось применить слезоточивый газ и другие средства для разгона беспорядков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что за протестами стоит леворадикальная организация "Антифа", и она будет признана террористической. Отметим, что американский минюст может признавать террористическими только иностранные организации.