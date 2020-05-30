Шестой день протестов в США: тысячи задержанных, вандализм и мародерство

В США шестой день продолжаются беспорядки, в которые переросли акции протеста против полицейского произвола после гибели от рук полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Согласно данным Associated Press, за шесть дней беспорядков задержаны не менее 4 100 человек. В одном Лос-Анджелесе почти тысяча задержанных. В Нью-Йорке – около 800. В Хьюстоне – 500. Есть погибшие, в том числе и сотрудники полиции. В ходе столкновений с полицией пострадали сотни участников протестов и сотрудников полиции, среди пострадавших есть тяжелораненые.

Во многих американских городах мирные протесты переросли в акции вандализма и мародерство. Протестующие громили и грабили магазины, оказавшиеся у них на пути, поджигали машины, пишет NEWSru.co.il.

В более 40 городах США введен комендантский час, в 15 штатах и в Вашингтоне задействована Национальная гвардия.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, сотрудники Секретной службы США увели американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома. Полиция пыталась оттеснить демонстрантов от Белого дома, пока участники протестов бросали в правоохранителей бутылки с водой и петарды. Толпа подожгла историческую Церковь всех президентов на площади Лафайет недалеко от Белого дома, однако пожар удалось потушить.