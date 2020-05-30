Нефть падает в канун встречи ОПЕК+

Как передает РИА Новости, цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась утром в понедельник на 0,53% - до 37,64 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,48% - до 35,31 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ 9-10 июня планируют обсудить ситуацию на рынке и первые результаты сделки в режиме видеоконференции. На 8 июня планируется заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. При этом президент ОПЕК, министр энергетики Алжира Мухамед Аркаб предложил перенести заседание с 9-10 июня на 4 июня.

Напряженность в отношениях между США и Китаем также оказывает давление на мировые рынки. Кроме того, трейдеры следят за беспорядками, которые охватили крупные города США.