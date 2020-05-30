Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположительно заразился от официанта, который подал ему стакан с водой. Об этом Пашинян сообщил в понедельник, выйдя в прямой эфир на своей странице в Facebook.

"Предполагаю, что заразился во время рабочего совещания. Как вы знаете, на таких совещаниях ставят стаканы с водой. Заметил, что человек, подававший стакан, не был в перчатках. На месте сделал замечание и предложил заменить стакан", - сказал Пашинян.

Он отметил, что у официанта, который подал стакан, был диагностирован коронавирус.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и его семья сдали тест на коронавирусную инфекцию. Их результаты оказались положительными. Однако ни у кого из инфицированных нет никаких симптомов.

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Тест премьер-министра Армении Никола Пашиняна на коронавирус оказался положительным. Об этом глава армянского правительства сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, у него нет никаких видимых симптомов, к примеру, высокой температуры. Но нужно следить, поскольку в любой момент эти симптомы могут проявиться. Как пишет Sputnik Армения, он беспокоится, как бы не заразить окружающих людей старшего возраста.

"Буду работать с резиденции. У меня здесь есть все условия, все средства связи. Сколько будет возможно работать - буду работать", - сказал Пашинян, выразив при этом сожаление по поводу произошедшего.