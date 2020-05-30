Всемирно известное мобильное приложение «Busuu» имеет более 90 миллионов пользователей и является одним из 10 лучших мобильных приложений мира для изучения иностранных языков. Приложение позволяет изучать одновременно до 12 языков, упражняться в грамматике, правописании, аудировании и разговоре. Это приложение позволяет также получить международный сертификат McGraw-Hill по окончании курса.

По случаю 1 июня - Международного дня защиты детей, ООО “Azercell Telekom”, уделяющее особое внимание развитию подрастающего поколения, предоставил более 1000 детей, нуждающимся в особой заботе, бесплатный доступ к приложению по изучению иностранных языков «Busuu».

Так, в рамках социальной кампании «Обучение - право каждого ребенка», Azercell предоставил 6-месячные бесплатные коды доступа к приложению «Busuu» более 1000 детей с ограниченными физическими возможностями, детям из малообеспеченных семей, детям с синдромом аутизма, а также детям шехидов и ветеранов апрельских сражений. Кроме этого, чтобы помочь детям активировать подарочные коды, сотрудники Мобильной абонентской службы Azercell разъезжают по всей стране и посещают их семьи, а при необходимости, также предоставляют им бесплатные мобильные номера.

Отметим, что данный социально-благотворительный проект, поддерживающий саморазвитие детей, нуждающихся в особой заботе, охватывает население различных городов и регионов страны. Списки детей были предоставлены Министерством труда и социальной защитыАзербайджана, «Детской горячей линией» Азербайджана и Детским паралимпийским комитетом, функционирующими при поддержке Azercell, а также общественными объединениями «Birgə və Sağlam» и «Zəfər». Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана также оказало поддержку в реализации данного проекта.

Защита прав детей, а также проекты, нацеленные на обеспечение здоровья, образования и благополучия подрастающего поколения, всегда занимали особое место в политике по Корпоративной социальной ответственности компании «Azercell Telekom».