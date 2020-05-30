В Армении отказались проверять всех министров на коронавирус

В пресс-службе премьера Армении Никола Пашиняна прокомментировали вопрос, будут ли протестированы остальные члены правительства. Как известно, у Пашиняна и всех членов его семьи выявлен коронавирус, о чем он сообщил в понедельник.

Пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян заявила Sputnik Армения, что на данный момент указаний о тестировании министров и остальных правительственных чиновников нет.

"По моей информации, на данный момент указаний о тестировании нет. Вопрос нужно также уточнить у Минздрава. Если будут дополнительные указания, то все они сдадут тесты", - отметила Геворкян.

Агентство связалось и с Минздравом. Пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян сказала, что так как эпидемиологические правила были соблюдены членами кабмина, то оснований для массового тестирования сейчас нет. Оно будет проводиться по необходимым указаниям.