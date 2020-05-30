В Азербайджане начинается экзаменационная пора

Начиная с 6 и 7 июня, в конце каждой недели Государственный экзаменационный центр начнет проводить выпускные экзамены по уровню среднего (9 лет) и полного (11 лет) образования, а также вступительные экзамены в вузы и колледжи Азербайджана, говорится в сообщении ГЭЦ.

Выпускной лист экзамена в течение дня будет размещен на сайте ГЭЦ. Экзамены будут проведены с соблюдением правил социальной изоляции. В зданиях, где будут проходить экзамены, будут проведены все медико-профилактические, дезинфекционные и другие упреждающие меры.

Для участников экзаменов установят определенные часы для вхождения в здание, на входе будет измеряться температура их тела.

Во время сдачи экзамена в одном экзаменационном зале будут находиться 15 человек, каждый из них должен быть в медицинской маске.