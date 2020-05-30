Коронавирус за сутки убил 8 человек в Армении

Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 9402. Об этом в сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 31 мая в стране было 9282 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 210 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса умерли 139 человек (плюс 8 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, – 55 (плюс 5 за минувшие сутки).

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3402. На лечении находятся 5896 человек. В стране проведено в общей сложности 58 668 тестов.

