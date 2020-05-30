Звезду Трампа разбили в Голливуде
Неизвестные разбили звезду президента Дональда Трампа на голливудской Аллее славы. На странице Академии музыкального бизнеса (The Academy Music Business) появилось фото разрушенной конструкции, по остаткам звезды сложно понять, кому она принадлежала.
Donald Trumps star. pic.twitter.com/2mKjXt7PTj— The Academy Music Business (@BenjaminEnfield) May 31, 2020
Инцидент произошел на фоне акций протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти 46-летнего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими.
Сам Трамп назвал гибель афроамериканца трагедией, однако осудил массовые беспорядки в стране и призвал губернаторов и мэров задействовать Нацгвардию для урегулирования ситуации.