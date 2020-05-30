Банк Республика поздравил детей шехидов апрельских боев с Днем защиты детей

Так, банк совместно с Общественным объединением по поддержке семей шехидов «Зафар» при поддержке ФК «Сабах» и АФФА провел акцию, посвященную 1 июня - Международному дню защиты детей для детей шехидов, погибших в ходе апрельских боев.

Апрельские бои 2016 года продемонстрировали силу и мощь нашего государства и армии, единство и патриотизм всего азербайджанского народа. Банк Республика, реализующий многочисленные социальные проекты в нашей стране, также внес свой вклад в проделанную государством обширную работу по поддержке семей шехидов апрельских боев.

В рамках акции, проводимой в различных регионах Азербайджана, представители Банка Республика и члены национальной сборной, играющие за ФК «Сабах», посетили детей героев, ставших шехидами в боях за Родину, вручили им различные подарки и подарили праздничное настроение.

В ходе встреч представители банка подчеркнули, что апрельские бои - это славная история нашего народа, и отметили, что все дети шехидов должны гордиться храбростью своих отцов, а азербайджанский народ всегда будет помнить их героизм.

Цель акции заключалась в том, чтобы уделить внимание семьям шехидов апрельских боев, отдавших жизнь за Родину, и показать, что в эти праздничные дни они не забыты.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.