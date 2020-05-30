Капитализация Zoom превысила $50 миллиардов

Рыночная капитализация сервиса видеоконференций Zoom 1 июня впервые превысила $50 млрд, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

По итогам торгов 29 мая цена акций компании выросла на 9,74% — до $179,48. Уточняется, что при такой цене ее рыночная стоимость составила $50,61 млрд.

По подсчетам агентства Bloomberg, в 2020 году капитализация компании выросла более чем на $30 млрд.

Сервис быстро набирает популярность на фоне пандемии коронавируса, поскольку позволяет людям работать, учиться или общаться с близкими из дома в формате видеоконференции. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года увеличилась в 20 раз по сравнению с декабрем 2019 года — до 200 миллионов человек.