Профессор рассказал о новой группе риска по коронавирусу

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин предупредил курильщиков и любителей алкоголя о том, что они попадают в группу риска по коронавирусу.

По его словам, не доказано, что спиртное может защитить организм от COVID-19, при этом известно, что алкоголь играет «отягощающую» роль в борьбе организма с болезнью.

В интервью «Парламентской газете» эксперт добавил, что Всемирная организация здравоохранения имеет аналогичную точку зрения о влиянии курения. Таким образом, заключил профессор, людей, курящих и пьющих, вместе с пенсионерами и хроническими больными можно отнести к группе риска по коронавирусу.

Эксперт добавил, что употребление алкоголя «вредит легким, нарушает синтез необходимых веществ в печени».