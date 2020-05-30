Икрам Нур, автор haqqin.az 11:39

Российская сторона просит у Дамаска дополнительную недвижимость и акваторию для расширения и усовершенствования военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме. О готовящемся соглашении о передаче Дамаском Москве дополнительных активов сказано в указе президента России Владимира Путина, опубликованном в пятницу, 29 мая. Как следует из текста указа, для «размещения авиационной группы ВС РФ на территории Сирийской арабской республики» российская сторона просит передать ей «дополнительное недвижимое имущество и акваторию».

Минобороны РФ совместно с МИД РФ поручено провести переговоры с сирийской стороной и подписать необходимый протокол. И нет оснований сомневаться, что эти переговоры пройдут для Москвы предельно успешно: она получит все желаемое, существенно укрепив свое присутствие в Сирии. Напомню, что к началу военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года отдельная авиационная группа Воздушно-космических сил России была переброшена на авиабазу Хмеймим. Наряду с ней в 30 километрах от границы с Турцией расположена военно-морская база в Тартусе. В ноябре 2019 года Россия приступила к созданию новой вертолетной базы на севере Сирии в городе эль-Камышлы, где раньше базировались американские военные. Кроме того, российская авиация использует два так называемых аэродрома подскока - в Шайрате и в Тиясе. Осенью прошлого года в Тартусе на базе, которая официально именуется «720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России», начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от основных баз.