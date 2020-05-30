Москвы в Сирии стало больше по горячим следам
Российская сторона просит у Дамаска дополнительную недвижимость и акваторию для расширения и усовершенствования военно-морской базы в Тартусе и авиабазы в Хмеймиме.
О готовящемся соглашении о передаче Дамаском Москве дополнительных активов сказано в указе президента России Владимира Путина, опубликованном в пятницу, 29 мая. Как следует из текста указа, для «размещения авиационной группы ВС РФ на территории Сирийской арабской республики» российская сторона просит передать ей «дополнительное недвижимое имущество и акваторию».
Минобороны РФ совместно с МИД РФ поручено провести переговоры с сирийской стороной и подписать необходимый протокол. И нет оснований сомневаться, что эти переговоры пройдут для Москвы предельно успешно: она получит все желаемое, существенно укрепив свое присутствие в Сирии.
Напомню, что к началу военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года отдельная авиационная группа Воздушно-космических сил России была переброшена на авиабазу Хмеймим. Наряду с ней в 30 километрах от границы с Турцией расположена военно-морская база в Тартусе.
В ноябре 2019 года Россия приступила к созданию новой вертолетной базы на севере Сирии в городе эль-Камышлы, где раньше базировались американские военные. Кроме того, российская авиация использует два так называемых аэродрома подскока - в Шайрате и в Тиясе.
Осенью прошлого года в Тартусе на базе, которая официально именуется «720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России», начала действовать новая судоремонтная мастерская, работа которой позволяет существенно сократить ремонт российских судов и кораблей, находящихся вдали от основных баз.
Теперь Москва планирует в ближайшие четыре года выделить $500 млн на модернизацию сирийского порта Тартус. О том, что должно получиться после этого – сообщил вице-премьер России по оборонному комплексу Юрий Борисов: «Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт».
«Кроме того, - добавил вице-премьер – в некоторых сирийских регионах планируют проложить новую железную дорогу через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив». А в Хмеймиме будут разделены гражданская и военная части аэродрома.
Итак, Россия обустраивается в Сирии всерьез и надолго, выделяя на это значительные средства и ресурсы.
Но при этом – чем выше «погружение Москвы в Сирию», тем ниже общественный интерес. Так, по данным социологов «Левада-центр», в 2019 году россияне потеряли интерес к тому, что происходит в Сирии. Доля опрошенных, которые ничего не знают о последних событиях в этой стране, выросла до рекордных 39%. Также за последние два года до 55% против 49% в 2017 году увеличилось число тех, кто выступает за завершение российской военной операции в этой стране.
То есть война в Сирии стремительно теряет свою популярность..