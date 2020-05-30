Второй день подряд в России больше 9 000 новых случаев COVID-19

В России второй день подряд выявляют больше 9000 заболевших COVID-19. Так, за минувшие сутки в РФ выявлено 9 035 новых заболевших коронавирусом. Общее число зараженных с момента начала вспышки достигло 414 878, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Полностью выздоровели еще 3 994 человека (всего 175 877). При этом количество умерших увеличилось на 162 — до 4855. Больше всего новых зараженных в Москве.

31 мая в России было выявлено 9 268 случаев заражения коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на третьем месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом.