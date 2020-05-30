В Саудовской Аравии банки получат $13 млрд для борьбы с пандемией и дешевой нефтью

Центробанк Саудовской Аравии - Saudi Arabian Monetary Authority - направит 50 млрд риалов ($13,3 млрд) в банковскую систему королевства для помощи в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 и падением цен на нефть.

Центральный банк королевства поддержит финансовую стабильность и расширит возможности кредитования частного сектора, говорится в его заявлении. Этот шаг направлен на то, чтобы помочь банкам компенсировать и реструктурировать кредиты без дополнительных комиссий, а также поддержать занятость в частном секторе, передает Интерфакс.

В марте ЦБ Саудовской Аравии призвал банки внедрить программу кредитования не менее чем на полгода, чтобы помочь в поддержании уровня занятости. Об этом сообщалось в документе, направленном регулятором в банки, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Ранее Saudi Arabian Monetary Authority объявил о программе помощи частному бизнесу в стране объемом 50 млрд риалов.