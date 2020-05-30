Новые столкновения на границе Киргизии: теперь с Узбекистаном

Стычки возникли на границе Киргизии и Узбекистана из-за спора о природных ресурсах. На этот раз жители не поделили родник.

В столкновениях на границе узбекистанского анклава Сох пострадали 25 человек. Двое из них попали в реанимацию. По данным РИА Новости, все раненые — жители Киргизии.

Как сообщает Sputnik Киргизия, накануне жители сел Чечме (Киргизия) и Чашма (Узбекистан) забросали друг друга камнями.

Общая протяженность границы между Киргизией и Узбекистаном составляет 1379 км, из которых около 5%, в том числе периметр анклава Сох, остаются пока не делимитированными.

24 мая сообщалось о перестрелке между пограничниками Киргизии и Таджикистана на границе двух стран. По данным киргизских правоохранителей, жители таджикского анклава Ворух попытались пасти скот на границе в местности Мойнок Баткенского района Баткенской области.