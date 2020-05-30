Китай обещал жесткий ответ США

Пекин выразил Вашингтону протест в связи с вмешательством в свои внутренние дела. Как уточнил МИД, Китай осуждает поддержку Штатами Гонконга.

Американские «решения» по спициальному административному району КНР противоречат международному законодательству. Как подчеркнуло ведомство, все попытки США влиять на китайскую политику по Гонконгу закончатся провалом — Китай ответит на них очень жестко.

Ранее Китай заявил, что критика властями США, Великобритании, Канады и Австралии разработанного им законопроекта о политике нацбезопасности в отношении Гонконга противоречит положениям подписанной Пекином и Лондоном декларации об автономии бывшей британской колонии.