В Баку обсуждают проблемы генетики человека фото
Министерство здравоохранения Азербайджана и Азербайджанский медицинский университет при технической поддержке организации «Uptodate in Medicine» 30-31 мая провели I международную научно-практическую онлайн-конференцию «Генетика человека и генетические заболевания: проблемы и этапы развития».
Цель видеоконференции заключалась в обобщении информации о структуре и функциях генетического материала человека, роли наследственных факторов в этиологии и патогенезе различных заболеваний, молекулярных основ наследственности и наследственной изменчивости, механизмах передачи наследственных заболеваний.
На открытии мероприятия проректор по научной работе Азербайджанского медицинского университета, доцент Рауф Байларов отметил, что не случайно онлайн-встречу проводит именно кафедра «Медицинской биологии и генетики» АМУ. Так как первые шаги заведующего этой кафедрой профессора Д.В. Гаджиева в области генетики человека на международной арене стали началом современной генетики. Проректор сказал, что в университете проводятся различные конференции, которые объединяют многие области науки и актуальные проблемы. Рауф Байларов отметил, что несмотря на проведение конференции в видеоформате в связи с пандемией, царящей в стране и мире, участники уверены в достижении существенных результатов. На открытии конференции также выступили вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), заведующая отделом биологических и медицинских наук НАНА, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий НАНА академик Ирада Гусейнова, член-корреспондент НАНА, директор Института генетических ресурсов НАНА профессор Зейнал Акпаров. Была представлена краткая информация об истории кафедры «Медицинской биологии и генетики» АМУ, продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности университета.
В этом международном онлайн-мероприятии, посвященном генетике человека, наряду с местными организациями приняли участие представители 13 зарубежных организаций, научные исследователи из Великобритании, Италии, Турции, России, Грузии, Узбекистана и Казахстана. Участники с большим интересом встретили развитие методов генетической диагностики, их применение в клинических и научных исследованиях, значение в диагностике генетических анализов, актуальность тем о редких генетических заболеваниях и их исследования. В ходе обсуждений была затронута диагностика наиболее актуальных проблем медицинской генетики и обсуждены существующие противоречивые моменты.
В то же время участники конференции обменялись мнениями по общим вопросам генетики человека, новейшим научно-практическим представлениям о геноме человека, проявлениям симптомов заболевания в результате взаимодействия генов человека и факторов окружающей среды. В ходе конференции были обсуждены вопросы: «Развитие методов генетической диагностики, их использование в клинических и научных исследованиях», «Значение генетического анализа в диагностике», «Редкие генетические заболевания и их исследование», «Жидкие биопсии при колоректальном раке: циркулирующие опухолевые клетки и циркулирующая ДНК», «Генетика человека в судебной науке», «Важность генетических исследований в акушерской и гинекологической практике», «Роль преимплантационной генетической диагностики в экстракорпоральном оплодотворении», «Молекулярно-генетическое исследование мутаций генов у пациентов с наследственной мышечной дистрофией», «Генетические критерии, методы диагностики и лечения атеросклеротических заболеваний сердца», а также прочитаны лекции на другие темы.
Следует также отметить, что материалы конференции собраны для публикации в сборнике новостей конференции Гулустанско-Черноморского международного журнала академических исследований, а также в Азербайджанском медицинском журнале. Члены редакционного совета этого международного журнала, основанного Международным научно-образовательным и учебным центром IRETS в Лондоне и Эстонии, выступили на конференции. 1-я Международная научно-практическая онлайн-конференция «Генетика человека и генетические заболевания: проблемы и этапы развития» была аккредитована Научно-медицинским советом Министерства здравоохранения и удостоена 14 кредитных баллов за непрерывное медицинское образование.