Отдел информации 13:11

Министерство здравоохранения Азербайджана и Азербайджанский медицинский университет при технической поддержке организации «Uptodate in Medicine» 30-31 мая провели I международную научно-практическую онлайн-конференцию «Генетика человека и генетические заболевания: проблемы и этапы развития».

Цель видеоконференции заключалась в обобщении информации о структуре и функциях генетического материала человека, роли наследственных факторов в этиологии и патогенезе различных заболеваний, молекулярных основ наследственности и наследственной изменчивости, механизмах передачи наследственных заболеваний. На открытии мероприятия проректор по научной работе Азербайджанского медицинского университета, доцент Рауф Байларов отметил, что не случайно онлайн-встречу проводит именно кафедра «Медицинской биологии и генетики» АМУ. Так как первые шаги заведующего этой кафедрой профессора Д.В. Гаджиева в области генетики человека на международной арене стали началом современной генетики. Проректор сказал, что в университете проводятся различные конференции, которые объединяют многие области науки и актуальные проблемы. Рауф Байларов отметил, что несмотря на проведение конференции в видеоформате в связи с пандемией, царящей в стране и мире, участники уверены в достижении существенных результатов. На открытии конференции также выступили вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), заведующая отделом биологических и медицинских наук НАНА, директор Института молекулярной биологии и биотехнологий НАНА академик Ирада Гусейнова, член-корреспондент НАНА, директор Института генетических ресурсов НАНА профессор Зейнал Акпаров. Была представлена краткая информация об истории кафедры «Медицинской биологии и генетики» АМУ, продемонстрирован видеоролик, посвященный деятельности университета.

В этом международном онлайн-мероприятии, посвященном генетике человека, наряду с местными организациями приняли участие представители 13 зарубежных организаций, научные исследователи из Великобритании, Италии, Турции, России, Грузии, Узбекистана и Казахстана. Участники с большим интересом встретили развитие методов генетической диагностики, их применение в клинических и научных исследованиях, значение в диагностике генетических анализов, актуальность тем о редких генетических заболеваниях и их исследования. В ходе обсуждений была затронута диагностика наиболее актуальных проблем медицинской генетики и обсуждены существующие противоречивые моменты.