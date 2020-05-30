Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Васиф Багиров в сговоре с Ровшаном Гулиевым, ранее занимавшим должность заведующего Астаринским филиалом ОАО «Bank Respublika», с бывшим представителем ИВ Астаринского района по селу Шахагаджи и другими лицами, оформил кредиты на имя 61 жителя сел Шахагаджи, Шиякаран, Колатан, Сияку и Каколос, тем самым присвоил средства ОАО «Bank Respublika» на сумму 141 тыс. манатов. Помимо этого, он совершил служебный подлог и присвоил имущество 61 сельского жителя и ОАО «Bank Respublika» на сумму 37100 манатов.

Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре на основании обращения о незаконных действиях Васифа Багирова, работавшего бухгалтером в представительстве главы ИВ Астаринского района по селу Шахагаджи.

3 февраля 2018 года было завершено следствие по уголовному делу заведующего Астаринским филиалом ОАО «Bank Respublika» Ровшана Гулиева и других обвиняемых по статьям УК 179.3.2 (присвоение в крупных размерах), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) и 313 (служебный подлог), и дело было отправлено в суд.

В связи с тем, что Васиф Багиров скрывался от следственного органа, его уголовное дело было выделено в отдельное судопроизводство, он был привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, и суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск.

25 апреля 2019 года Васиф Багиров был задержан в Иркутской области Российской Федерации и экстрадирован в Азербайджан, ему было предъявлено обвинение по статьям УК 179.3.2, 178.2.1 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба).

25 мая 2020 года следствие по уголовному делу было завершено и дело было отправлено для рассмотрения в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям.