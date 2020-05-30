Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии майдана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране майдана. Об этом он заявил на встрече с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко назвал государственную безопасность основой основ. КГБ и президенту принадлежит ведущая роль по защите независимости, отметил он. Отдельные же «ветродуи» планируют устроить в Белоруссии «майданчик» — перед президентскими выборами или же в день голосования, уверен глава государства.

«Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Белоруссии не будет», — заявил Лукашенко.

Ранее он поведал, что на белорусскую землю со всех сторон «дуют ветры», как это было всегда.