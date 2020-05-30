В России коронавирус выявили у более 400 журналистов

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что у более 400 российских журналистов выявили коронавирус, пятеро скончались. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в России от коронавируса умерли пять журналистов. При этом Соловьев отметил, что в Калининграде, возможно, скончался еще один корреспондент от коронавируса, однако это пока не установлено.

«Количество заболевших — это более 400 человек, подавляющее большинство болеет в легкой форме», — добавил он.