Россия повысила экспортную пошлину на нефть

Пошлина на экспорт российской нефти с сегодняшнего дня увеличилась на $1,5 до $8,3 за тонну с $6,8 за тонну, действовавших в мае 2020 года.

Кроме того, как ранее указывал Минфин РФ, пошлина на светлые нефтепродукты и масла поднята с $2 до $2,4 за тонну, на темные — с $6,8 до $8,3 за тонну. При этом вывозная таможенная пошлина на товарный бензин повышена до $2,4 за тонну.

Напомним также, что еще с 2019 года в России стартовал завершающий этап так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Будет постепенно снижаться (вплоть до нуля) экспортная пошлина на нефть и повышаться ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Добавим, что по оценкам Минфина, средняя цена на нефть российской экспортной марки Urals в марте 2020 года сложилась в размере $29,17 за баррель, то есть в 2,3 раза ниже, чем в марте прошлого года ($65,98 за баррель).