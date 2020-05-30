Американская полиция начала расстреливать протестующих

Во время демонстраций в американском Луисвилле полиция застрелила протестующего во время демонстраций, начавшихся из-за смерти Джорджа Флойда. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел около полуночи: в это время нельзя находиться на улице, поскольку в городе действует комендантский час. Местная полиция и Национальная гвардия пытались разогнать толпу, собравшуюся на стоянке у продуктового магазина. Кто-то из толпы выстрелил в полицейских и солдат — тогда те открыли ответный огонь.

Во время стычки погиб как минимум один человек, его личность не раскрывается. Начальник департамента полицейского управления Луисвилля рассказал, что правоохранительные органы уже опрашивают нескольких свидетелей.

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