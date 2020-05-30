Тяжелобольных коронавирусом в Азербайджане вылечили переливанием крови

Первый опыт лечения больных коронавирусом путем переливания плазмы крови переболевших дал в Азербайджане положительный результат, сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В настоящее время в стране из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований растет число случаев заражения коронавирусом. Болезнь особенно агрессивна по отношению к взрослому населению и лицам, имеющим хронические болезни. Недавно азербайджанские врачи решили перенять мировой опыт по конвалецентному плазменному методу лечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Это метод лечения с использованием плазмы крови поборовших болезнь пациентов.

К настоящему времени в Азербайджане такая плазма взята у девяти доноров в Национальном центре гематологии и трансфузиологии. Ее 21 раз перелили 15 пациентам, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких. Согласно наблюдениям врачей, у четырех пациентов наблюдается положительная динамика. Кроме того, три пациента уже пошли на поправку.