К осени в России может закрыться до 50% заведений общепита

В результате ограничений, введенных властями, к сентябрю закроется минимум половина заведений общественного питания. Такой прогноз озвучил основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров.

По его словам, в этой сфере не очень высокий порог входа, поэтому, вероятно, на место закрывшихся кафе придут новые. Но в целом, по словам Захарова, общепит будет восстанавливаться после самоизоляции долго — около трех лет.

Примерно столько же времени потребуется выездному туризму и авиаперевозкам, считает Захаров.

Вместе с тем, текущий кризис внесет свои коррективы и в форматы работы. В частности, эксперт прогнозирует развитие удаленки, которая будет существовать уже не как экзотика, а как новый стандарт. «Работать дома не понравилось никому за редчайшим исключением. А вот не ездить на работу понравилось многим», — отметил основатель SuperJob.