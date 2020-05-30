Уволен прокурор Нефтчалы. Новые назначения в Генпрокуратуре
В органах прокуратуры произведены новые назначения. Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, прокурор Нефтчалинского района Айдын Алиев приказом генерального прокурора освобожден от занимаемой должности.
Кроме того, приказами генерального прокурора Кямрана Алиева помощник прокурора города Баку по связям с общественностью Турал Асланов и прокурор Управления контроля над исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности Органов внутренних дел прокуратуры города Баку Гасан Махмудов освобождены от занимаемых должностей и назначены старшими прокурорами Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, а прокурор Управления кадров Генеральной прокуратуры Эльхан Новрузов освобожден от занимаемой должности и назначен на должность прокурора Управления организации и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.