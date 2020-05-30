С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен. Такие подсчеты провело РИА Новости, основываясь на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Потери, согласно подсчетам, составили 31,5 миллиарда долларов. Всего в рейтинг входят 500 человек, россияне в нем занимают 24 строки. Богатейшим из них остается один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием 28,4 миллиарда долларов. На втором месте оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (18,8 миллиарда долларов), а на третьем месте среди россиян — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин (18,3 миллиарда долларов).