Украина нашла способ разрешить конфликт с Венгрией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился во время официального визита в Будапешт о смягчении позиции венгерских властей по вопросам, связанным с украинским языковым законодательством. Об этом пишет «Украина.ру».

Встречи на высшем уровне, которые были призваны найти способ разрешить конфликт между странами, закончились результативно.

Уточняется, что Киев пошел на уступки Будапешту, согласившись создать отдельный венгерский район в Закарпатской области с центром в Береговом. Планируется, что в него войдут также румынские и русинские поселения.

Стороны договорились также по вопросу изучения венгерского языка и культуры в Закарпатье.