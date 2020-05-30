Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, была получена оперативная информация о том, что из Ирана в Австрию под видом кишмиша на двух грузовиках Daf планируется доставить крупную партию наркотиков.

Сотрудники Главного южного территориального управления Госкомтаможни провели уникальную спецоперацию, в ходе которой былио обнаружено и изъято свыше 281 килограмма героина.

На основе поступившей информации грузовики, за рулем которых находились граждане Ирана Мирзаеисаатлоу Акбар Парвиз и Абделыкхангхах Рамин Масхатлы, были задержаны на Билясуварском таможенном посту и досмотрены.

В устных показаниях водители сообщили, что в управляемых ими транспортных средствах нет предметов, не заявленных для таможенного контроля, в том числе наркотиков и психотропных веществ, но при проверке рентгеном в топливных баках была обнаружена жидкость, содержащая героин.

В общей сложности, в двух грузовиках было обнаружено 281 кг 435 гр героина.

В связи с основательными подозрениями в совершении преступления водителями грузовиков они были задержаны в качестве подозреваемых, в их отношении выдвинуто обвинение по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 УК Азербайджанской Республики.