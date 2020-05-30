Во встрече приняли участие дети шехидов и ветеранов апрельских сражений, а также дети с аутизмом, проходящие реабилитацию в Общественном объединении «Вместе и Здорово» (Birgə və Sağlam).

На онлайн-мероприятии министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде поздравил юных участников по случаю Международного дня защиты детей. Министр отметил, что отношение Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой ко всем азербайджанским детям, в том числе детям наших шехидов является примером для всех нас. Он добавил, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий также всегда готово поддержать детей шехидов. Подчеркнув значение таких встреч, Рамин Гулузаде выразил детям наилучшие пожелания.

Дети также выступили на этой встрече, прошедшей в теплой атмосфере, и напомнили о своем успешном участии в выставке Bakutel 2019. По их словам, одним из самых запоминающихся моментов в их жизни стала демонстрация в рамках выставки навыков, приобретенных ими на курсах робототехники, перед Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Юные участники встречи выразили наилучшие пожелания детям всего мира, а также рассказали о своих мечтах. Кроме того, они поблагодарили Министерство транспорта, связи и высоких технологий за оказанное им внимание и условия, созданные для участия в ряде ИТ-тренингов.

Затем дети исполнили песню, в которой призвали мир защищать их права.