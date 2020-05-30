Эльман Рустамов удовлетворен ситуацией в банковском секторе

«Ситуация в финансовом секторе страны удовлетворительная. Кредитный портфель банков с начала текущего года вырос на 2,8%, в частности, в мае - на 0,8%. Основной рост достигнут за счёт бизнес-кредитов, портфель которых в отчётный период вырос на 4,9%», - сказал Рустамов на пресс-конференции в понедельник.

Кредитный портфель банков Азербайджана с начала 2020 года вырос на 2,8%, заявил глава Центробанка Эльман Рустамов.

По его словам, ипотечные кредиты за отчетный период увеличились на 9,5%, потребительское кредитование, наоборот, сократилось.

Глава ЦБА отметил, что с начала текущего года банки выдали новые кредиты реальному сектору на сумму 2,6 млрд манатов.

«В целом банковский сектор обладает достаточной ликвидностью. На сегодняшний день ликвидные средства банков превышают 9 млрд манатов, что составляет 29% активов банковского сектора. Банки также своевременно исполняют все свои обязательства. Вклады населения с начала года сократились на 3,7%, что объясняется волнением на рынке. Но в мае мы уже наблюдаем рост на 53 млн манатов или на 0,3%", - сказал Рустамов.

Глава ЦБА добавил, что адекватность капитала сектора на сегодняшний день составляет примерно 23%, что в 2,3 раза выше нормативных требований. Капитальный буфер сектора составляет 2,2 млрд манатов.