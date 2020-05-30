Байден отправился на протесты

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США Джо Байден снова покинул свой дом, чтобы отправиться на протесты, разгоревшиеся из-за гибели чернокожего мужчины в Уилмингтоне (штат Делавэр), пишет Politico.

Это уже второй раз за неделю, когда политик покинул стены своей резиденции, где находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса в стране. В понедельник, 25 мая, впервые за два с половиной месяца Байден принял участие в публичном мероприятии, посетив со своей супругой Джилл мемориал павшим солдатам в парке возле своего дома в штате Делавэр.

В своем Instagram-аккаунте политик опубликовал фотографию, на которой он в маске стоит на коленях напротив темнокожего мужчины и ребенка. Байден также дополнил фотографию историями, где бывший вице-президент США фотографируется и общается с другими людьми в масках.