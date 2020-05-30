Шэн Сию, специально для haqqin.az 16:37

Президент США Дональд Трамп поручил своей администрации начать процесс отмены исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом. Об этом он заявил вчера в пятницу, 29 мая, выступая перед журналистами в Белом доме. Итак, американский президент дал старт продуманному и далекоидущему плану наращивания конфронтации с Китаем. Предлогом, ожидаемо, стало решение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) принять закон о национальной безопасности Гонконга, согласно которому теперь:

- сотрудники государственной безопасности КНР смогут официально действовать в Гонконге; - граждан Гонконга можно будет депортировать на материк, в случае обвинений по статьям закона о нарушении национальной безопасности; - верховенство законов Гонконга перед законами КНР становится фикцией; - правоохранительные органы КНР получат возможность расследовать деятельность иностранных юридических и физических лиц на территории Гонконга; - работа иностранных корреспондентов будет существенно затруднена; - зарубежные НПО (неправительственные организации) прекратят свою деятельность; - иностранный бизнес в Гонконге станет лояльным к пекинской власти или не сможет работать в Гонконге; - власти Гонконга смогут применять еще более жесткие меры против стихийных демонстраций и протестов. По сути говоря, «вольного города Гонконга» больше не существует, Пекин намерен добиться, чтобы он окончательно стал китайским Сянганом, специфичной, но все же – одной из провинций Китая. С чем тамошняя оппозиция, разумеется, категорически не согласна. Как не согласен и американский истеблишмент, рассматривавший Гонконг как «болевую точку КНР», воздействуя на которую можно в той или иной мере оказывать давление на китайское руководство. От этой перспективы – иметь вечный нарыв в интимном месте – отказывается Пекин.

К тому же там никто не питает иллюзий в отношении того, что отношения с США дальше будут только ухудшаться, а потому, раз «хуже уже не будет», китайские власти наконец-то приняли меры по усечению «вольностей Гонконга», носители которых за последний год какие-то границы здравого смысла утратили напрочь, превратившись в хулиганствующие банды, громящие город. «За» новый закон проголосовало 2878 депутатов, «против» - 1, шестеро воздержались. Что ж, в Вашингтоне ожидали подобного шага – еще раз подчеркну, Трамп поставил конфронтацию с Пекином на научную основу, ведя ее не просто путем разрозненных обвинений Китая, например, в нарушении прав человека, а сразу начав методичную атаку по всем фронтам – и предприняли ряд наступательных шагов, которые предусматривают: - запрет на въезд в США для некоторых категорий китайских граждан, в частности - китайских ученых, связанных с НОАК; - введение санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за «подрыва» автономии этого специального административного района; - введение ограничений на прием китайских студентов и преподавателей в университеты США; - проведение масштабной проверки китайских компаний, зарегистрированных на американских биржах. «Инвестиционные фирмы не должны подвергать своих клиентов необоснованным и скрытым рискам, связанным с финансированием китайских компаний, которые не соблюдают те же правила, что и другие», - отметил президент США. - отмену всех финансовых и таможенных льгот, дававших Гонконгу ранее ряд экономических привилегий. «В том, что касается Гонконга, Китай сменил формулу «одна страна - две системы» на «одна страна - одна система», - заявил президент США. – «В этой связи я отдал распоряжение сотрудникам своей администрации приступить к изменению тех положений законодательства, которые обеспечивали особый статус Гонконга». Но и это не все, поскольку Трамп также объявил о том, что США прекращают все отношения с Всемирной организацией здравоохранения. 450 миллионов долларов в год, которые выделялись этой организации, будут перенаправлены на другие нужды.

Это означает только одно: вину за распространение коронавируса администрация Трампа возлагает на ВОЗ и Пекин, и теперь это станет не просто обвинениями – но политической линией, к которой в самое ближайшее время добавится требование материальной компенсации ущерба, проще говоря – контрибуций с Китая. Понятно, что это далеко не все, что в ближайшее время предпримет Вашингтон. В частности, президент США начал запрещать федеральным пенсионным фондам покупать акции китайских компаний. На днях министр труда Юджин Скалиа получил письмо за подписью помощника Трампа по национальной безопасности Роберта О'Брайена и главы Национального экономического совета Лоуренса Кадлоу, в котором те прямо указывают на запрет инвестиций в Китай для фонда Thrift Savings Plan, активы которого в настоящее время составляют четыре миллиарда долларов. Следует ожидать, что в ближайшее время будет введен запрет на выдачу кредитов и страхование китайских компаний американскими финансовыми институтами. Ну а там рукой, как говорится, подать и до запрета на размещение ценных бумаг китайских компаний на американских биржах. Ну и само собой – Тибет и Сянцзян-Уйгурский автономный район, которые вскоре, к гадалке не ходи, вновь станут самыми обсуждаемыми темами в американских масс-медиа, которые изо всех сил, в красках и деталях будут рассказывать о том, как зверствуют в этих национальных окраинах КНР китайские коммунисты. Опыт у них в этом немалый, как это будет происходить – читайте у бессмертного О”Генри в рассказе «Как меня выбирали в губернаторы».