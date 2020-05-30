Откройте счет, не приходя в банк, и получите скидку 50%!

Таким образом, до 30 сентября предприниматели смогут пользоваться POS-терминалами Международного Банка Азербайджана со скидкой до 50%. Данная скидка распространяется как на транзакции через POS-терминалы Международного Банка Азербайджана, так и на онлайн-транзакции через систему электронной коммерции банка.

Международный Банк Азербайджана продолжает реализацию всесторонних проектов по поддержке предпринимателей. В прошлом месяце банк запустил услугу дистанционного открытия счетов для клиентов. В то же время была запущена услуга IBA Link, которая выполняет функцию виртуального POS-терминала. В продолжение этих шагов банк снизил комиссию за использование POS-терминалов в пунктах торговли и услуг.

Таким образом, предприниматели могут открыть счет в Международном Банке Азербайджана, не посещая офисы обслуживания, в короткие сроки создать собственные системы электронной коммерции и воспользоваться скидкой, предоставляемой банком.

Если до настоящего времени получение виртуального POS-терминала занимало много времени после того, как предприниматель обращался в банк, то теперь предприниматель может получить виртуальный POS-терминал максимум за 2 дня. IBA Link работает в режиме 24/7. Партнеры Банка могут подключиться к этой услуге в любое время. Нет необходимости в специальных интеграционных процессах. Плата за подключение к услуге или обслуживание не взимается. Подключиться к услуге можно здесь. Дистанционное открытие банковского счета в Международном Банке Азербайджана осуществляется через этот портал. Чтобы воспользоваться такой возможностью, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен иметь Asan Imza.

Следует отметить, что объявленная до 30 сентября банком кампания предусматривает определенные скидки и для индивидуальных клиентов. До этой даты индивидуальные клиенты могут осуществлять переводы внутри страны со скидкой 50% в пунктах обслуживания Международного Банка Азербайджана.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.