Армия Хафтара заявила о новой победе в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о новой победе в Ливии. Об этом рассказал представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает РИА Новости.
По его словам, армия Хафтара восстановила контроль над городом аль-Асабиа, расположенном в 100 километрах от Триполи. Он заявил, что это произошло после серии авиационных налетов и атак по такфиристским формированиям в городе аль-Джебель аль-Гарби.
Начиная с 21 мая, город контролировался правительством национального согласия (ПНС).