Эбола снова начала убивать людей

Новая вспышка лихорадки Эбола объявлена в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК), сообщает местное издание 7sur7 со ссылкой на министра здравоохранения ДРК Этени Лонгондо.

Как сообщает издание, министр здравоохранения объявил в понедельник во время пресс-конференции о повторном возникновении вируса Эбола в городе Мбандака в Экваториальной провинции. По его словам, образцы подозрительных случаев, которые были направлены в Национальный институт биомедицинских исследований (INRB), были признаны положительными.

"Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандаке... Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования", - приводит издание слова Лонгондо.

Как добавляет агентство Франс Пресс, уже четыре человека скончались.