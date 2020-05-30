ЗАО “AzerGold” и ОО “Региональное Развитие” реализовали совместную акцию ко Дню защиты детей

Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” при поддержке Общественного Объединения «Региональное Развитие» Фонда Гейдара Алиева осуществили акцию «Книжный подарок». В рамках акции более 100 детей, проживающих в селах Човдар, Гушчу и Шадах Дашкесанкского района, получили посылки, состоящие из книг и сладостей. В качестве подарка детям были выбраны самые популярные образцы литературы местных и зарубежных авторов, подходящие психологии детей десятилетнего возраста. Данные книги учат детей мужеству, бесстрашию, призывают гнаться за своей мечтой, прививают такие ценности, как дружба и любовь.

Целью организаторов акции являлось подарить радость детям в Международный день защиты детей, одновременно способствуя их более эффективному времяпровождению и приобщению к чтению.

Отметим, что эти акции и ряд других мероприятий, осуществляемых ЗАО «AzerGold» в рамках политики Корпоративной Социальной Ответственности в регионах операционной деятельности, направлены на поддержку социальных государственных программ и обеспечение заботой населения, проживающих на близлежащих территориях.