В Генштабе России рассказали о готовности сбивать бомбардировщики США

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Сергей Рудской рассказал о готовности средств противовоздушной обороны (ПВО) сбивать стратегические бомбардировщики США В-1В ВВС, которые 29 мая пролетали около границ России. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

Рудской отметил, что Россия внимательно отслеживает все полеты американских «стратегов». По его словам, 29 мая расчеты ПВО при приближении самолетов США также были готовы к немедленному применению.

Отмечается, что если в апреле 2020 года был зафиксирован всего один полет стратегических бомбардировщиков около Камчатки, то в мае — уже пять. Известно, что самолеты США приближались к границе Калининградской области на расстояние до десяти километров.