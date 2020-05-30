Ученые заявили об успешном испытании препарата от COVID-19

В ближайшие полгода может появиться лекарство против коронавируса. Об этом сообщил профессор биологии из Университета Эразма (Нидерланды) Фрэнк Гросвельд, сообщает NLTimes.

По его словам, первые антитела к коронавирусу были найдены еще в марте этого года, и это дало надежду на скорое появление лекарства. Также профессор отметил значительный прогресс в тестировании средства на живых существах.

"Лекарство будет готово через пять-шесть месяцев", – сказал Гросвельд.

Разработкой препарата займется американская компания. "Это антитело реагирует на SARS1. Кроме того, оно работает с текущим коронавирусом, который также известен как SARS2. Если есть SARS3, он, вероятно, хорошо на него отреагирует. Можна использовать его как лекарство, если вы уже заражены, и как профилактическое средство для групп высокого риска", – сообщил ученый, передает Корреспондент.net.

По словам профессора, правительство Нидерландов вложило в это исследование несколько сотен тысяч евро.